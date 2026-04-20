In una recente riunione internazionale, dieci paesi arabi e occidentali hanno espresso approvazione per il bilancio unificato previsto per il 2026. Tra i partecipanti figurano Stati Uniti, Egitto, Francia, Germania, Italia, Qatar e Arabia Saudita. La discussione si è concentrata sulle modalità di implementazione e sugli obiettivi condivisi di cooperazione, senza ulteriori dettagli sulle misure specifiche o sui risultati raggiunti.

Dieci Paesi arabi e occidentali – Stati Uniti, Egitto, Francia, Germania, Italia, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito – hanno espresso sostegno alla firma dell’accordo sul bilancio unificato libico per il 2026, definendolo un passaggio essenziale per rafforzare il coordinamento economico tra le leadership dell’Est e dell’Ovest del Paese. Il testo accoglie con favore la firma dell’11 aprile, sottolineando che si tratta del primo bilancio nazionale condiviso da oltre un decennio. Secondo la dichiarazione, la piena attuazione del bilancio potrà sostenere la stabilità finanziaria, preservare il valore del dinaro e il potere d’acquisto dei cittadini, oltre a favorire investimenti e progetti di sviluppo in tutto il Paese.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Libia, 10 Paesi arabi e occidentali plaudono al bilancio unificato 2026

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