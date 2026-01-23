Italia-Germania firmano accordo per la difesa in chiave Nato

Italia e Germania hanno firmato un accordo di collaborazione nel settore della difesa, rafforzando la cooperazione bilaterale in ambito NATO. Questa intesa si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da sfide geopolitiche e dalla necessità di consolidare alleanze strategiche. La collaborazione mira a migliorare la capacità di risposta comune e a sostenere gli sforzi di stabilità e sicurezza nella regione e oltre.

Italia e Germania firmano un accordo per la difesa in chiave Nato. Un bilaterale che si inserisce nel contesto di un momento internazionale complesso e delle economie da rilanciare. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.

