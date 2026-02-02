Bartolo al centro del dibattito | Faraone sottolinea l’importanza dei riformisti per il rilancio del centrosinistra

Pietro Bartolo si presenta ufficialmente in politica. Durante una conferenza stampa a Roma, il medico e politico ha annunciato il suo ingresso in Casa Riformista, il progetto di Italia Viva. La sua presenza ha scatenato il dibattito tra i sostenitori e gli avversari del centrosinistra, con Faraone che ha ribadito l’importanza di ascoltare i riformisti per rilanciare il centro-sinistra. La scena politica si infiamma con questa novità, mentre Bartolo si prepara a diventare uno dei volti nuovi del panorama politico italiano.

Pietro Bartolo ha fatto il suo esordio ufficiale in seno a Casa Riformista, il progetto politico promosso da Italia Viva, in una conferenza stampa tenutasi a Roma il 2 febbraio 2026. L'ex parlamentare europeo del Partito Democratico, noto per il suo impegno umanitario e per la lunga esperienza come medico a Lampedusa, ha annunciato la sua adesione a un movimento che definisce "soggetto politico riformista, di centrosinistra", sottolineando la condivisione di valori fondamentali: rispetto dei diritti umani, impegno europeo e attenzione alle esigenze dei cittadini. Il suo ingresso segna un passaggio strategico per il progetto guidato da Italia Viva, che punta a rilanciare una forma di centrosinistra capace di attrarre anche chi ha scelto di uscire dal Pd per motivi ideali.

