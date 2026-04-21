Liberazione Cerimonia a Ciciano

Il prossimo 25 aprile si celebreranno gli ottant’anni dalla Liberazione dal nazifascismo con una cerimonia a Ciciano. La commemorazione prevede un corteo e una cerimonia ufficiale presso il monumento ai caduti. Sono invitati cittadini, rappresentanti delle istituzioni e associazioni locali. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede l’esposizione di bandiere e la lettura di documenti storici.

Il prossimo 25 aprile si festeggeranno gli ottant’ anni dalla Liberazione dal nazifascismo. A Ciciano nel comune di Chiusdino si svolgerà alle 17 una cerimonia commemorativa con al centro il ruolo della donna nella Resistenza, che culminerà il 2 giugno prossimo, in ricordo della stessa giornata del 1946 in cui le donne parteciparono per la prima volta alle elezioni. Un ruolo che si configura come pilastro fondamentale della Resistenza, nelle città e nelle campagne le donne hanno rappresentato una rete invisibile ma indispensabile. Le cosiddette staffette partigiane attraversavano interi territori controllati da nazisti e fascisti, trasportando messaggi, armi e informazioni vitali, nascondendo combattenti, curando feriti, mantenendo collegamenti tra i gruppi clandestini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Liberazione. Cerimonia a Ciciano Notizie correlate Remigrazione o Liberazione?Fa un po’ impressione, per non dire tristezza, sapere che due eventi agli antipodi tra loro, per i principi espressi, avranno Milano come... Traindeville: Canzoni per la LiberazioneCosa: Il gruppo Traindeville in concerto con “Canzoni per la Liberazione”, un evento fatto di musica e letture dedicate alla Festa della Liberazione...