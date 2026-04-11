Remigrazione o Liberazione?

A Milano si svolgeranno a breve due eventi molto diversi tra loro, entrambi legati a principi opposti. È sorprendente, e anche un po’ triste, pensare che a distanza di sette giorni si terranno manifestazioni che rappresentano visioni contrastanti sulla libertà e sulla remigrazione. La città si prepara ad accogliere queste iniziative, che riflettono posizioni radicalmente diverse su temi di grande attualità.

Fa un po’ impressione, per non dire tristezza, sapere che due eventi agli antipodi tra loro, per i principi espressi, avranno Milano come palcoscenico a solo una settimana di distanza. Il 18 aprile, in piazza Duomo, andrà in scena il Remigration Summit (organizzato dai Patrioti per l’Europa, il gruppo cui fa capo il Carroccio all’Europarlamento) mentre sabato 25 aprile sfilerà il tradizionale corteo che celebra la Liberazione dal nazifascismo. Da un lato, il raduno di chi cerca la chiusura, la distanza, il noi e loro, il “padroni a casa nostra”. Dall’altro, il corteo di chi crede nei valori della Resistenza, nei principi antifascisti fondanti la Costituzione italiana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Todi: scontro tra festa della Liberazione e conferenza sulla remigrazioneUna tensione palpabile si sta formando a Todi in vista di un evento previsto per il prossimo 10 aprile, data che coincide con la celebrazione... Liberazione. Il ricordo dei volontariSan Giovanni Valdarno commemora l’81° anniversario della partenza dei volontari per la guerra di Liberazione. A don Bernasconi: come avete SABOTATO la liberazione della Chiesa dagli antipapi Bergoglio e Prevost