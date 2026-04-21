Libano la Russia consegna 27 tonnellate di aiuti umanitari a Beirut

La Russia ha consegnato 27 tonnellate di aiuti umanitari a Beirut, in Libano. La consegna è avvenuta martedì e il ministero delle Emergenze di Mosca ha comunicato ufficialmente questa consegna. La quantità di aiuti consegnata riguarda beni umanitari destinati alla popolazione locale. La notizia conferma la presenza di assistenza internazionale in Libano in un momento di bisogno.

La Russia ha consegnato 27 tonnellate di aiuti umanitari a Beirut, in Libano, secondo quanto riferito martedì dal ministero delle Emergenze di Mosca. Sono stati inviati generi alimentari, generatori mobili, tende, coperte, materassi e cuscini. La consegna è stata possibile grazie alla tregua tra Israele e Hezbollah. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, la Russia consegna 27 tonnellate di aiuti umanitari a Beirut Notizie correlate Libano, la Francia invia 60 tonnellate di aiuti umanitari a Beirut(LaPresse) La Francia ha caricato sugli aerei 60 tonnellate di aiuti umanitari destinati a Beirut, in Libano. Libano, aiuti umanitari del Papa nel “fuoco incrociato” tra Israele e HezbollahDisgrazia per i villaggi cristiani del sud del Libano, il convoglio di aiuti umanitari organizzato dal nunzio apostolico in Libano Paolo Borgia è...