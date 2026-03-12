libano la francia invia 60 tonnellate di aiuti umanitari a beirut

La Francia ha inviato 60 tonnellate di aiuti umanitari a Beirut, con un volo diretto verso il Libano. Il carico include materiali di prima necessità destinati alle popolazioni locali. L’operazione si è svolta senza ulteriori dettagli sui destinatari o sui tempi di consegna. La spedizione rappresenta un intervento diretto da parte della Francia nel settore umanitario in Libano.

(LaPresse) La Francia ha caricato sugli aerei 60 tonnellate di aiuti umanitari destinati a Beirut, in Libano. Organizzati dal Ministero degli Affari Esteri, gli aiuti comprendono medicinali, attrezzature mediche, un posto di soccorso mobile, materiali per ripari, beni di prima necessità e prodotti nutrizionali per l’infanzia. L’invio arriva in un contesto di tensione regionale crescente: il 2 marzo, due giorni dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro Iran, il gruppo militante Hezbollah ha lanciato missili e droni contro Israele per la prima volta in oltre un anno. Gli avvertimenti israeliani hanno spinto centinaia di migliaia di residenti del sud del Libano, della valle orientale della Bekaa e della periferia meridionale di Beirut ad abbandonare le loro case. 🔗 Leggi su Lapresse.it

