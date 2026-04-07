Un convoglio umanitario nel Libano, accompagnato da un battaglione francese dell'Unifil, è stato costretto a tornare indietro a causa di uno scontro tra le forze israeliane e le posizioni di Hezbollah. L'episodio si è verificato in un momento di tensione crescente tra le due parti, coinvolgendo anche aiuti inviati dal Papa. Nessuno, al momento, riporta feriti o danni diretti al convoglio.

Disgrazia per i villaggi cristiani del sud del Libano, il convoglio di aiuti umanitari organizzato dal nunzio apostolico in Libano Paolo Borgia è stato costretto a fare marcia indietro.Il convoglio durante il viaggio sarebbe rimasto coinvolto da colpi di arma da fuoco, come riferito da una fonte di sicurezza sul posto all’Afp, specificando che resta ancora da accertare l’origine dei colpi. La delegazione guidata dal monsignor Borgia è stata bloccata sul fiume Litani, vicino al confine con Israele. Ilconvoglio era stato scortato dal battaglione francese dell’Unifiled era diretto verso il villaggio di Debel, dove sono presenti molte comunità cristiane in Libano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Libano, aiuti umanitari del Papa nel “fuoco incrociato” tra Israele e Hezbollah

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Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Doha e Bahrain. Abbattuto F-15 Usa in KuwaitL'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato.

Temi più discussi: Libano: a Beirut il campo da calcio dei bambini si trasforma in un centro di aiuti per gli sfollati; Pasqua di guerra: i preti da Gaza al Libano celebrano nonostante i bombardamenti; Come i portafogli digitali sono diventati un'ancora di salvezza per oltre un milione di sfollati in Libano; Il modello Gaza si allarga fino al Libano.

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Il convoglio della Santa Sede con gli aiuti umanitari «colpito da spari» in LibanoLa delegazione guidata da monsignor Borgia era diretta al villaggio meridionale di Debel ma è stata bloccata sul fiume Litani dal fuoco incrociato ed è tornata indietro. Danneggiati i veicoli. Il mess ... avvenire.it

Un convoglio di aiuti umanitari organizzato dal nunzio apostolico in Libano, Paolo Borgia, destinato ai villaggi cristiani del sud, ha dovuto fare marcia indietro martedì dopo essere stato "colpito da spari": lo ha riferito una fonte di sicurezza sul posto all'Afp, se - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | In Libano un convoglio di aiuti umanitari del Vaticano "colpito da spari". Una fonte all'Afp: "Veicoli tornati indietro, danni materiali ma non feriti" #ANSA x.com