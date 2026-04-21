L’export scricchiola Inizio anno in salita e vendite in calo nei Paesi extra Ue

All'inizio dell'anno, le esportazioni nel settore Legno-Arredo mostrano segnali di rallentamento, con vendite in calo nei mercati al di fuori dell'Unione Europea. La filiera contribuisce in modo significativo all'industria manifatturiera nazionale, rappresentando il 4,3% del fatturato e coinvolgendo il 14,5% delle imprese e il 7,6% degli addetti. Il settore ha un impatto sul prodotto interno lordo pari al 2,3%.

La filiera Legno-Arredo rappresenta il 4,3% del fatturato manifatturiero nazionale, il 14,5% delle imprese e il 7,6% degli addetti, con un contributo al PIL pari al 2,3%. Il nuovo anno non è partito nel migliore dei modi, a gennaio le esportazioni di mobili italiani nel mondo, pari a circa 700 milioni di euro, sono calate del 13,1%, con una flessione diffusa sia nei mercati europei (-9%) sia in quelli extra UE (-17,4%). Particolarmente significativa risulta la contrazione verso gli Stati Uniti che tocca un -28,5%, Francia -6,1%; Germania -18,4%, Spagna -15,3%, Paesi Bassi -3,4%, Regno Unito -6,7% e Cina -46,6%. I paesi Opec registrano un -2,5%.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’export scricchiola. Inizio anno in salita e vendite in calo nei Paesi extra Ue Notizie correlate Collaborazione tra trenta Paesi UE ed extra UE per contrastare la contraffazioneTrenta paesi UE ed extra UE, insieme alle Agenzie EUROPOL, FRONTEX, CEPOL ed EUIPO, si sono riuniti il 2 e 3 febbraio scorso a l'Aja nei Paesi Bassi,... Export veronese in ripresa nel 2025, ma pesano i dazi di Trump: in netto calo le vendite negli Stati UnitiNel 2025 l’export della provincia di Verona torna a crescere e raggiunge i 15,4 miliardi di euro, segnando un aumento dell’1,7% rispetto all’anno...