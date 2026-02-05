Collaborazione tra trenta Paesi UE ed extra UE per contrastare la contraffazione

La lotta alla contraffazione si fa più compatta. Trenta paesi, tra membri dell’Unione Europea e paesi extra UE, si sono incontrati a L’Aja per pianificare azioni congiunte contro i crimini legati alla proprietà intellettuale. Nei due giorni di riunione, le agenzie come Europol, Frontex, Cepol e EUIPO hanno definito strategie condivise per fermare i flussi di prodotti falsi che invadono il mercato. Ora si lavora per rafforzare la cooperazione e mettere in campo interventi più efficaci.

Trenta paesi UE ed extra UE, insieme alle Agenzie EUROPOL, FRONTEX, CEPOL ed EUIPO, si sono riuniti il 2 e 3 febbraio scorso a l'Aja nei Paesi Bassi, per un'intensa due giorni operativa finalizzata a lanciare le azioni di contrasto ai crimini in danno della proprietà intellettuale e alla contraffazione.

