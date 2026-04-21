Un ex alto ufficiale dei servizi segreti è stato coinvolto in un procedimento giudiziario, dopo aver ricoperto un ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione. Secondo gli inquirenti, avrebbe diretto un gruppo di ex agenti specializzati in operazioni non ufficiali. Dopo una carriera incentrata sulla sicurezza, ora si trova sotto inchiesta, a pochi mesi dalla sua pensione. La vicenda ha attirato l’attenzione sul passato e le attività di questa figura.

Era lui, secondo i pm, a tenere le fila dei Neri, una squadra di ex 007 pronta a tutto. Era Giuseppe Del Deo, ex numero due dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi) ora al Cerved (ieri si è autosospeso), a commissionare a questa questa squadra parallela i lavori che nemmeno i servizi potevano fare ufficialmente. Ma chi è Giuseppe Del Deo? Il 52enne napoletano muove i primi passi nell’Esercito prima di approdare all’intelligence. All’interno dell’Aisi scala rapidamente le gerarchie fino a dirigere il reparto economico-finanziario, un settore vitale per la protezione degli asset strategici nazionali. Dai colossi come Eni e Leonardo fino alle piccole imprese tecnologiche, la sua gestione si focalizza sulla tutela dell’interesse economico del Paese.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ex numero due dei servizi. Dall’idillio col governo alla pensione

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