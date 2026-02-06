Un attentato ha colpito il centro di Mosca, ferendo gravemente il generale Alekseev, numero due dei servizi segreti militari russi. Alekseev, uno dei negoziatori con Kiev, è stato colpito nelle strade della capitale e ora si trova in ospedale in condizioni critiche. La polizia sta indagando sul motivo dell’attacco e cerca i responsabili.

Il generale Vladimir Alekseev, numero due dei servizi segreti militari russi, è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Mosca dopo l’attentato subito nelle vie della capitale russa. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. «In un edificio residenziale situato sull’autostrada Volokolamskoye a Mosca, una persona non identificata ha sparato diversi colpi a un uomo ed è fuggita dalla scena. La vittima è stata ricoverata in uno degli ospedali cittadini», ha reso noto la portavoce del Comitato Investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko. Alekseyev è il primo vice del generale Igor Kostyukov, che guida l’intelligence militare russa Gru e che era a capo della delegazione russa durante i recenti colloqui con Kiev e gli Usa ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Agguato nel centro di Mosca al generale Alekseev, numero due dei servizi segreti militari russi. È uno dei negoziatori con Kiev

Approfondimenti su Mosca Attentato

Questa mattina a Mosca un attentato ha colpito il generale Vladimir Alekseev, ex vicecapo del servizio di intelligence militare Gru.

Ecco chi era il generale Sarvarov, ucciso nell’attentato bomba a Mosca: originario degli Urali, aveva un legame sia con l’Europa che con l’Asia, e aveva trascorso gran parte della sua vita vicino ai vertici di Mosca, servendo la Russia durante la sua carriera.

Ultime notizie su Mosca Attentato

