Le volgarità del giornalista russo Vladimir Solovyov nei confronti di Giorgia Meloni sono l’ultimo episodio di una lunga scia di attacchi di Mosca a Roma che a partire dal 2022 - quando iniziò l’invasione dell’Ucraina e l'Italia si schierò con Kiev - hanno colpito le più alte cariche dello Stato, fino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Finora, a condurli era stata in particolare Maria Zakharova, la potente portavoce del ministero degli Esteri russo. Ora si è aggiunto anche il notissimo conduttore tv, considerato il 'megafonò dello zar Vladimir Putin. Lo stesso zar che Silvio Berlusconi - non troppi anni fa - considerava un amico e un alleato.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'ex alleato diventato nemico, tutti gli schiaffi di Mosca all'Italia: quattro anni di accuse di "russofobia" al governo, anche Mattarella nel mirino

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