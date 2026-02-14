Inter Juve anche il ct dell’Italia Gattuso atteso in tribuna a San Siro | quattro i bianconeri nel mirino in vista dei playoff di marzo

Rino Gattuso, allenatore della nazionale italiana, sarà presente allo stadio San Siro per assistere alla partita tra Inter e Juventus. La sua presenza si aggiunge al focus sulla sfida tra le due squadre, con particolare attenzione ai giocatori bianconeri che potrebbero essere convocati per i prossimi playoff di marzo. Tra i quattro obiettivi principali, alcuni sono già sotto stretta osservazione.

Inter Juve, il ct azzurro spettatore interessato al Meazza per valutare i convocati in vista delle qualificazioni mondiali. Le luci della “Scala del Calcio” questa sera non illumineranno soltanto l’eterna rivalità tra le due superpotenze del campionato, ma proietteranno un fascio di luce decisivo anche sul futuro della Nazionale. Sugli spalti di  San Siro, tra i tantissimi vip e addetti ai lavori, ci sarà uno spettatore d’eccezione con il taccuino in mano:  Gennaro Gattuso. La presenza del  CT dell’Italia  non è affatto casuale, ma risponde a un’esigenza tecnica impellente in vista delle imminenti sfide internazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

