Ambassador britannico alla Nato nel mirino | accuse di relazione e favoritismi a Bruxelles Indaga il governo

L’ambasciatore britannico alla Nato si trova al centro di un’indagine dopo essere stato accusato di aver avuto una relazione con una ex stagista italiana. Il governo britannico sta approfondendo la vicenda, che ha suscitato reazioni nella diplomazia europea. La questione si è scatenata dopo che sono emerse alcune conversazioni private tra i due, rendendo più complessa la posizione dell’ambasciatore.

Londra, scandalo diplomatico: l'ambasciatore britannico alla Nato accusato di relazione con una ex stagista italiana. Londra è al centro di un crescente caso diplomatico che coinvolge Angus Lapsley, l'ambasciatore britannico presso la Nato. Accuse di una relazione sentimentale con una sua ex stagista italiana hanno scatenato un'ondata di reazioni e richieste di chiarimenti nell'ambiente diplomatico e politico britannico. La vicenda, emersa oggi, 13 febbraio 2026, solleva interrogativi sull'etica e la trasparenza all'interno delle istituzioni del Regno Unito. Le accuse e il trasferimento in residenza.

Signorini e Corona sono finiti a processo, entrambi coinvolti in un caso che riguarda 160 milioni di euro e accuse di favoritismi sessuali nel Grande Fratello Vip.

Il governo di Londra si trova sotto pressione dopo le rivelazioni sui legami tra Epstein e alcuni membri dell’élite britannica.

L'ambasciatore Gb alla Nato e la relazione con la sua assistente scuotono il Foreign OfficeSta suscitando clamore in Gran Bretagna la vicenda che coinvolge Angus Lapsley, ambasciatore del Regno Unito alla Nato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il diplomatico 55enne avrebbe una relaz ... msn.com

Loewe, marchio spagnolo del lusso appartenente al gruppo LVMH, ha nominato l’attrice britannica Isla Johnston come nuova brand ambassador. La scelta arriva dalla coppia creativa Jack McCollough e Lazaro Hernandez, recentemente subentrata alla direzi facebook