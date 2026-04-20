Il rappresentante di Robert Lewandowski si trova attualmente in Italia per negoziare con vari club di Serie A. Tra le società interessate al calciatore ci sono due grandi squadre del campionato italiano. L’obiettivo è avviare discussioni in vista di un possibile trasferimento. La trattativa coinvolge anche l’agente, che si recherà in diverse città italiane nelle prossime settimane.

Pini Zahavi, il rappresentante di Robert Lewandowski, è in arrivo nel territorio italiano per avviare i contatti con diversi club locali. L’obiettivo è definire la prossima destinazione del centravanti polacco, che si appresta a concludere il proprio percorso con il Barcellona alla fine della stagione attuale. Il movimento del calciatore verso l’Italia non è solo un rumor di mercato, ma una possibilità concreta che vede coinvolti due dei principali protagonisti del calcio nazionale. Il Milan punta a risolvere definitivamente le proprie necessità offensive acquistando il bomber, ma deve affrontare la concorrenza diretta della Juventus. Per i bianconeri, la trattativa ha già preso una piega operativa con un incontro programmato tra la dirigenza e Zahavi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lewandowski in Serie A: Milan e Juve in corsa per il bomber

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