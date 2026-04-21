L'Europa si trova di fronte a un possibile cambiamento nelle qualificazioni delle squadre di calcio per le competizioni continentali. La Liga spagnola potrebbe vedere fino a nove squadre partecipare alle coppe europee nella prossima stagione, se determinate condizioni vengono soddisfatte. Questa ipotesi dipende da vari incroci di classifiche e regolamenti, rendendo la situazione simile a un complesso puzzle da risolvere.

Se risolvesse un complicato sudoku di incroci la Liga potrebbe portare la bellezza di nove squadre in Europa, la prossima stagione. Magie di un campionato che in primavera diventa un labirinto di calcoli: non si tratta più solo di chi vince o perde, ma di chi si qualifica a cosa, a condizione che qualcun altro perda altrove, purché nel frattempo un’altra federazione non superi la Spagna in un qualche ranking. El Mundo si diverte a giocarci, a questo sudoku. Facciamo due conti. La matematica, per ora, è questa: Quattro posti in Champions League sono già virtualmente assegnati -Barcellona, Real Madrid, Villarreal e Atletico Madrid – più due in Europa League e uno in Conference.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Europa è un sudoku: la Spagna potrebbe portare nove squadre in coppa l’anno prossimo

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