console portatile a conchiglia potrebbe essere il tuo prossimo dispositivo da portare sempre con te

Una nuova console portatile a conchiglia sta facendo parlare di sé. Presentata da Trimui, questa macchina si propone come un dispositivo compatto e facile da portare ovunque. Dai render emersi, si vede uno schermo wide da 4,7 pollici e una disposizione di controlli molto ricca. Potrebbe essere il prossimo gadget da avere sempre con sé.

un profilo sintetico su un nuovo modello di console pieghevole presentato da trimui. dai render circolati emergono dettagli su un dispositivo compatto, con schermo wide da 4,7 pollici e una disposizione di controlli particolarmente ricca. l'analisi segue le indicazioni visive e le caratteristiche attribuite al progetto, evidenziando potenziali impatti sull'ecosistema linux hand-held dell'azienda. trimui flap x1: render e caratteristiche principali. i render mostrano una console pieghevole a guscio con schermo da 4,7 pollici in formato 16:9 e una configurazione di controlli comprendente due stick analogici disposti nella parte inferiore.

