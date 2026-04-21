L’euro al debutto Speranze prezzi e forti polemiche

È arrivato il giorno del debutto dell’euro, la nuova moneta ufficiale in molti paesi europei. La transizione ha coinvolto negozi, banche e cittadini, con i primi prezzi espressi nella valuta unica. La sua introduzione ha suscitato molte polemiche, mentre si discute delle implicazioni economiche e dei possibili effetti sul costo della vita. L’evento segna un passo importante nella storia monetaria del continente.

"Ci siamo. L’euro è realtà; una realtà che ci cambierà la vita ben oltre quanto si riesca a immaginare. Solo dieci anni fa, ma sembra addirittura un altro mondo ed un altro tempo, viaggiare in Europa comportava continui blocchi alle frontiere. (.) – scriveva Romano Prodi, presidente della Commissione Ue in un intervento su Qn- Il Giorno il 31 dicembre 2001 –. Gli abitanti di dodici Paesi inizieranno a vedere politiche economiche sempre più convergenti, perché, con un’unica moneta, la gente comincerà ad avere interessi sempre più ravvicinati. Un balzo di integrazione di portata straordinaria. L’avvicinarsi dell’ euro è stato affiancato da perplessità, timori ed apprensioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’euro al debutto. Speranze, prezzi e forti polemiche Notizie correlate Lunedì scatta il tabellone principale del Challenger Atp di Cesenatico: debutto per Caniato e FortiLunedì scatta infatti il tabellone principale del torneo, il primo appuntamento del 2026 nel nostro Paese del circuito Challenger Entra subito nel... Carburanti: benzina a 2,55 euro al litro (Tremiti) e in alcuni distributori pugliesi gasolio verso i due euro e mezzo ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del made in ItalyAl link di seguito l’elenco dei prezzi comunicati dai distributori al ministero delle Imprese e del made in Italy: https:carburanti. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L’euro al debutto. Speranze, prezzi e forti polemiche; Future Usa in rialzo sulle speranze di pace Usa-Iran, cade Netflix; Motorola Edge 70 Pro pronto al debutto: online la scheda tecnica; Renato Zero a Messina da stasera: attesa per le quattro date al PalaRescifina. Le speranze per l'Italia ai Mondiali 2026 non sono finite: la decisione finale della Fifa è attesa entro il mese, tutto dipende da Infantino. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/italia-mondiali-2026-e-speranza-lo-decidera-infantino-cosa-succedere-872950.htmlut - facebook.com facebook