Lunedì scatta il tabellone principale del Challenger Atp di Cesenatico | debutto per Caniato e Forti

Questa mattina a Cesenatico è iniziato il tabellone principale del Challenger Atp, che porta il nome di “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico. La competizione, con un montepremi di 56 mila euro, ha visto il debutto di giocatori come Caniato e Forti, che hanno già mostrato di essere pronti a dare battaglia sul campo. La giornata ha portato le prime emozioni e alcune sorprese, mentre il torneo entra nel vivo.

Lunedì scatta infatti il tabellone principale del torneo, il primo appuntamento del 2026 nel nostro Paese del circuito Challenger Entra subito nel vivo la “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi 56.700 euro) che ha preso il via con le qualificazioni e terrà banco fino a domenica 8 febbraio sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “Godio”, in passato teatro di una Winter Cup giovanile con protagonista un certo Roger Federer e di eventi ITF. Lunedì scatta infatti il tabellone principale del torneo, il primo appuntamento del 2026 nel nostro Paese del circuito Challenger, in calendario nella settimana seguente alla conclusione degli Australian Open, con quattro incontri dal tardo pomeriggio tra i più attesi da parte degli appassionati.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Cesenatico Challenger Tennis, a Cesenatico il Challenger Atp "Start Romagna Cup": Glinka e Bertola prime teste di serie Cesenatico torna a vivere il grande tennis con il Challenger Atp Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 Cesenatico si prepara ad ospitare il primo torneo ATP Challenger 50, la Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cesenatico Challenger Al via il tabellone principale di Challenger ATP: lunedì in campo i romagnoliAl via il tabellone principale del Challenger ATP di Cesenatico. Lunedì l'esordio dei romagnoli Caniato e Forti al CT Godio. Scopri il programma completo e i risultati. livingcesenatico.it Australian Open 2026 il tabellone di Sinner e Alcaraz: date e italiani, montepremi e punti in palioSorteggio effettuato nella notte, come è andata agli azzurri e quando debuttano Jannik e Carlos. Dove vedere il torneo in tv e come può cambiare il ranking Atp ... italiaoggi.it Cesenatico riabbraccia il grande tennis: presentata la “Start Romagna Cup”, prima tappa del 2026 in Italia del circuito Challenger ATP (1-8 febbraio) - facebook.com facebook

