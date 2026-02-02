Il racconto e la voce il ciclo di incontri a Terranuova Bracciolini

Questa settimana a Terranuova Bracciolini parte il ciclo di incontri “Il racconto e la voce”. L’appuntamento inizia giovedì 5 febbraio e offre un percorso gratuito rivolto agli adulti che vogliono imparare o migliorare l’arte del racconto e dell’espressione orale. Nessuna pretesa, solo voglia di condividere storie e parole.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Il Glicine - Intrecci di idee Aps, realtà attiva sul territorio nella promozione culturale e sociale, in collaborazione con la biblioteca comunale Le Fornaci e con il patrocinio del Comune di Terranuova Bracciolini. Il ciclo prevede quattro incontri, in programma il 5, 12, 19 e 26 febbraio, dalle ore 18 alle 20, alla biblioteca Le Fornaci (piazza Le Fornaci, 37). A condurre gli appuntamenti sarà Jacopo Parti, scrittore e animatore socio-educativo, che guiderà i partecipanti in un percorso pratico e teorico sul racconto: dalla costruzione delle storie all’uso consapevole della voce, passando per l’ascolto, la relazione e la condivisione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Terranuova Bracciolini

Questa settimana a Terranuova Bracciolini partirà il ciclo di incontri “Il racconto e la voce”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Terranuova Bracciolini

Argomenti discussi: Il racconto dell’indicibile: cinema e memoria del totalitarismo. L’Università di Parma per il Giorno della Memoria 2026; Il tradimento e l’imboscata: il racconto di un combattente Ypg; Sami Modiano, il racconto del lager e le lacrime della studentessa; Elsa Morante. L’isola, la storia e gli echi nella poesia di una vita.

Alberto Trentini a Che tempo che fa: Guardie incappucciate e test con la macchina della verità. Il racconto della detenzioneIl cooperante veneziano racconta torture psicologiche, celle buie e la macchina della verità: Ho temuto di essere ucciso ... affaritaliani.it

Il racconto di Trentini in Tv: Dopo l’arresto a Caracas ho avuto paura di morireIl 46enne è stato prigioniero del regime di Maduro per oltre un anno: Ci dissero che eravamo pedine di scambio. In carcere condizioni durissime ... quotidiano.net

Il Siena scende in campo a Terranuova Bracciolini nel momento probabilmente più delicato della stagione. Dopo le due sconfitte consecutive, è arrivata la risoluzione consensuale con l’ormai ex tecnico Tommaso Bellazzini, sostituito da Gill Voria, che torna c - facebook.com facebook