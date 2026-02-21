Biblioteca più inclusiva Ciclo di incontri e inbook

Il Comune ha avviato il progetto “Storie che parlano a tutti – La magia degli inbook” per rendere la biblioteca più accessibile a tutti. Questa iniziativa, realizzata con le associazioni Abc e In Altre Parole, prevede incontri e l’uso di libri digitali tattili. La prima tappa si è svolta ieri, attirando numerosi cittadini interessati a scoprire nuove tecnologie per la lettura. La biblioteca si trasforma così in uno spazio più inclusivo e aperto a tutti.

Il Comune rafforza l'impegno sul fronte dell' accessibilità culturale con il progetto " Storie che parlano a tutti – La magia degli inbook ", realizzato in collaborazione con le associazioni Abc e In Altre Parole e attuato attraverso la Biblioteca comunale. "Questo progetto – dichiara l'assessore alla cultura Graziella Polacci – si inserisce in un cammino che stiamo costruendo con l'obiettivo di rendere la città sempre più attenta alle diverse forme di comunicazione, di linguaggio e di espressione. Lavorare sugli inbook e sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa significa ampliare l'accesso alla cultura".