Le Stagioni della cultura fioriscono a Piacenza | quindici progetti finanziati

A Piacenza sono stati finanziati quindici progetti grazie al bando comunale “Le stagioni della cultura”. Le iniziative, promosse da diverse realtà locali, includono spettacoli, concerti, conferenze e percorsi laboratoriali. L’obiettivo è di offrire eventi culturali durante tutto l’anno, coinvolgendo vari gruppi e realtà del territorio. I progetti sono stati selezionati e finanziati dal Comune per sostenere l’attività culturale nel periodo invernale e non solo.

Presentato l'esito del bando comunale volto a sostenere le iniziative proposte dal tessuto associativo e dalle diverse realtà operative sul territorio. Annunciati i progetti destinatari di contributo L'assessore Christian Fiazza ha presentato questa mattina in Municipio i soggetti vincitori, sottolineando che la Commissione tecnica appositamente costituita ha apprezzato la qualita` di tutte le proposte pervenute e che, se le risorse a disposizione per il prossimo anno lo consentiranno, «faremo il possibile per finanziare gli altri progetti idonei, scorrendo la graduatoria delle istanze ammesse. In ogni caso - ha aggiunto - si... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Più verde per le città del Calatino: finanziati dalla Regione i progetti di rigenerazione urbanaIl Calatino è uno dei territori in cui il tema della rigenerazione urbana assume un significato particolarmente concreto. “Luoghi del cuore del Fai”, finanziati 20 nuovi progetti: c’è anche l’eremo della QuisquinaL’Italia delle aree interne e dei territori più fragili è al centro dei nuovi interventi del programma “I luoghi del cuore”. Approfondimenti e contenuti su Stagioni della Temi più discussi: Presentazione del libro Le Stagioni del tempo di Angela Sepe Novara; Le stagioni della cultura sotto gli anni del sindaco Pasquale Senatore; Musica ai Musei; Ufficializzati i cast della 61. Stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. De Chirico, Sironi e Vedova: le stagioni della Biennale di Venezia in mostra a PortogruaroL’interno povero di una casa di pescatori, il nonno che accoglie il nipote, il verismo trasformato in racconto affettuoso. Primi passi (Vien fantolin) di Alessandro Milesi rappresenta una quotidianità ... corrieredelveneto.corriere.it Al Palazzo della Cultura di Porto Ceresio tornano gli aperitivi letterari e le mostre ceresineDal 7 marzo al Palazzo della Cultura un calendario ricco di incontri con autori, esposizioni e iniziative artistiche che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto l’anno ... varesenews.it Con la scomparsa di Jürgen Habermas, avvenuta lo scorso 14 marzo, si chiude una delle grandi stagioni della filosofia europea del Dopoguerra. di #FrancescoCarella x.com Il ciclo delle stagioni, della serie: l’orto vuole l’uomo morto! - facebook.com facebook