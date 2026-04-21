lettere dal passato

Esercizi di scrittura è una rubrica pubblicata nel 2024 su Internazionale Kids, composta da dodici puntate. La serie invita i giovani lettori a esercitarsi con la scrittura, stimolando la fantasia e l’osservazione del mondo intorno a loro. Attraverso questi episodi, si cerca di rendere il processo di scrittura un’attività divertente e coinvolgente, offrendo spunti pratici per scoprire che mettere nero su bianco può essere un’avventura interessante.

Esercizi di scrittura è una rubrica di Internazionale Kids uscita nel 2024. Dodici episodi per allenare la fantasia, osservare il mondo e scoprire che scrivere può essere divertente. Questo è il terzo. Non so se avete mai preparato una capsula del tempo: bisogna trovare un contenitore robusto, a chiusura sigillata, in cui infilare bigliettini, pupazzetti o altri oggetti che meritano di essere conservati per gli anni a venire. Poi si nasconde la capsula in un posto sicuro, dove deve restare per un periodo da decidere: più è lungo, meglio funziona il gioco. Dopo qualche anno sarà emozionante rileggere i messaggi o recuperare oggetti che probabilmente si saranno dimenticati.🔗 Leggi su Internazionale.it

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