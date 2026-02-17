Le lettere dal fronte russo di un soldato italiano

Il nome di Francesco Agostini, soldato italiano, emerge dalle sue lettere inviate dal fronte russo e dalla prigionia tra il 1940 e il 1946, un periodo segnato da grandi sofferenze e speranze. La sua testimonianza diretta rivela come la guerra abbia sconvolto la sua vita e quella dei suoi cari, portando con sé ricordi di famiglia e piccoli dettagli quotidiani. Per il progetto

Nell'ambito del progetto "Per non dimenticare", abbiamo intrapreso un viaggio nel tempo attraverso il libro "La torta di Santa Maria" che raccoglie le lettere inviate dal soldato Francesco Agostini dal fronte russo e dalla prigionia, tra il 1940 e il 1946. Abbiamo avuto il privilegio di parlarne con l'autore, Lorenzo Agostini, che è venuto a trovarci in classe. Agostini, come ha avuto origine questo libro? "Il merito è di mia zia Maria. È stata lei a regalarmi le lettere di mio padre, che aveva conservato gelosamente. Leggendole ho scoperto la sua storia militare, durata oltre sette anni, di cui lui in famiglia parlava raramente".