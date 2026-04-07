Belluno periferie al buio | l’opposizione svela il vuoto di potere

Martedì 7 aprile 2026, a Belluno, i consiglieri di opposizione hanno evidenziato come le frazioni siano prive di rappresentanza e di strumenti di intervento concreti. Durante una riunione, hanno accusato l’amministrazione comunale di aver ridotto al minimo il ruolo dei rappresentanti locali, lasciandoli senza potere decisionale e senza risposte alle esigenze delle comunità periferiche. La discussione si è concentrata sul mancato coinvolgimento delle frazioni nelle scelte amministrative.

A Belluno, martedì 07 aprile 2026, i consiglieri di opposizione denunciano l’inefficacia dei rappresentanti delle frazioni, accusando l’amministrazione comunale di aver svuotato di potere queste figure locali. La protesta nasce da un malessere che per molto tempo è rimasto confinato tra le mura di Palazzo Rosso. Ora, però, la frustrazione si trasforma in un atto formale sostenuto da quattro nomi specifici: Teresa Cassol, Anna Candeago, Riccardo Samaria e Francesco Rasera Berna. Questi esponenti, che rappresentano le sigle di Valore Comune, Partito Democratico, Belluno D+ e Insieme per Belluno Bene Comune, sostengono che l’istituzione dei capi frazione sia stata progettata male fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belluno, periferie al buio: l’opposizione svela il vuoto di potere Contrade al buio a Ortona, corrente elettrica a singhiozzo e incuria: la denuncia dalle periferieContrade al buio a Ortona dove si continuano ad avere problemi con la corrente elettrica a singhiozzo. Nuovo presidente ANDI Belluno: formazione per colmare il vuotoNicola Gallo ha assunto la presidenza dell’ANDI Belluno il 25 marzo 2026, portando con sé un mandato che si estende fino al 2029. Blackout e frazioni al buio: «Paghiamo anche l'oscurità?»BELLUNO - Lucine di Natale in centro storico, buio nelle frazioni. Succede da qualche sera: lampioni spenti, illumina pubblica inattiva e di fatto blackout in diverse zone del Castionese e anche nelle ... ilgazzettino.it Nogarè al buio da tre giorni: «Il Comune chieda i danni»BELLUNO - Un intero quartiere è al buio da tre giorni. Da lunedì, per la precisione, quando a Nogarè si è verificato un blackout dell'illuminazione pubblica che ha lasciato numerose strade ... ilgazzettino.it