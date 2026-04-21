Lesa il turismo cresce con gli stranieri | la permanenza media sfiora i 4 giorni

Da novaratoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, il comune di Lesa ha registrato circa 87.000 presenze turistiche, confermando il suo ruolo come destinazione apprezzata nella provincia di Novara. La permanenza media dei visitatori si aggira intorno ai quattro giorni, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. La crescita del turismo straniero ha contribuito a questo incremento, attirando un numero consistente di ospiti da fuori regione.

Nel 2025 il comune di Lesa ha registrato 86.936 presenze turistiche, consolidando la sua posizione tra le mete principali della provincia di Novara. Secondo i dati diffusi dall’amministrazione comunale, la cittadina si colloca al settimo posto su 87 comuni del territorio novarese per numero di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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