A Anversa degli Abruzzi, nel cuore della Valle del Sagittario, le elezioni comunali di maggio vedranno una sfida tra due donne che rappresentano il tentativo di rilancio dei paesi di montagna. Le candidate, entrambe impegnate nel tentativo di portare avanti progetti per il borgo, si contendono il voto dei cittadini in un contesto di ripresa dopo anni di difficoltà. La competizione politica si svolge in un momento di attenzione alle piccole comunità locali.

Le prossime elezioni amministrative di maggio ad Anversa degli Abruzzi, nel cuore della Valle del Sagittario, vedranno una sfida inedita tra due donne che rappresentano il desiderio di riscatto dei piccoli centri montani. Sabrina Vecchiarelli e Aurora Tarulli si contendono la guida del comune, segnando un momento di svolta storica per il borgo, che non ha mai una sindaca alla sua guida, nonostante il precedente di Manuela Cozzi nel 2015 quando sfidò Gianni di Cesare. Il confronto elettorale si inserisce in un contesto di profonda trasformazione sociale per la comunità, che ha la propria popolazione scendere dai quasi duemila abitanti dell’inizio del Novecento ai trecento attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anversa degli Abruzzi: sfida tra donne per salvare il borgo

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