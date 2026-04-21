John Ternus è stato scelto come nuovo leader di Apple, succedendo a Tim Cook. La decisione di affidargli questa responsabilità riflette i cambiamenti in corso all’interno dell’azienda. Ternus, ingegnere di lunga data, ha ricoperto ruoli di rilievo nella società e ora è chiamato a guidare la compagnia in un momento di transizione. La scelta indica attenzione verso l’esperienza tecnica e la continuità aziendale.

La scelta di John Ternus per il dopo Tim Cook dice molto di Apple e forse ancora di più della fase che l’azienda sta attraversando. Dopo quindici anni di guida manageriale, finanziaria e geopolitica, Cupertino affida il volante a un uomo che non arriva dalla finanza né dal marketing, ma dal cuore industriale del gruppo: il prodotto. Ternus non è il classico volto da copertina della Silicon Valley, non ha il profilo del visionario istrionico né quello del manager-star. È, piuttosto, il dirigente che in questi anni ha costruito la sua credibilità dentro i laboratori, nelle catene decisionali dell’hardware e nella lunga gestazione dei dispositivi che hanno tenuto Apple al centro del mercato globale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - John Ternus, chi è l’ingegnere chiamato a raccogliere l’eredità di Tim Cook alla guida di Apple

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