Nove Paesi 12mila testate | chi ha la bomba atomica oggi e cosa c' entra la deterrenza

Nove paesi possiedono oggi armi nucleari, con circa dodicimila testate distribuite tra loro. Recentemente, un leader ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero di testate nel proprio arsenale, citando la deterrenza come elemento chiave. L’ultima dichiarazione di questo tipo è arrivata da un presidente che ha parlato di “deterrenza avanzata” e ha menzionato la possibilità di collaborazioni internazionali.

"Ho ordinato di aumentare il numero di testate nucleari nel nostro arsenale". L'ultimo leader, solo in termini di tempo, a riaccendere il dibattito sulla proliferazione atomica è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha parlato di "deterrenza avanzata", aprendo alla cooperazione con. Scaduto il patto di deterrenza atomica New Start, superpotenze senza limiti: "Rischio raddoppio delle testate nucleari"Roma – "Tra gli anni '70 e '80 gli arsenali più grandi hanno raggiunto le 60mila testate dispiegate. Francia, svolta atomica: Macron lancia la deterrenza nucleare avanzataLa Francia è pronta a intraprendere una nuova fase della propria strategia nucleare in un'ottica di deterrenza europea.