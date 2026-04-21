Il futuro oscuro di Palantir è molto diverso da quello promesso dall'IA | il manifesto in 22 punti

Palantir ha diffuso un documento in 22 punti che appare come un vero e proprio manifesto. In questo testo, l'azienda presenta una visione del futuro che, secondo quanto riportato, sarebbe molto più cupa rispetto alle promesse fatte attraverso le campagne di marketing sull'intelligenza artificiale. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti, sollevando interrogativi sulle reali intenzioni e prospettive dell’azienda nel contesto tecnologico attuale.

Palantir ha pubblicato un elenco di 22 punti che sembra il suo manifesto politico. Il futuro che dipinge per noi e per la Silicon Valley è molto più oscuro di quello che ci è stato promesso dal marketing dell'intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Artemis II, Hansen: "Lato oscuro Luna è molto diverso da quello più vicino a noi"Gli astronauti dell’Artemis II hanno completato il loro viaggio da record attorno alla Luna. I 22 punti di Palantir interpretati da Varoufakis: “ideologia orrenda”Yanis Varoufakis scrive su X: “Palantir è stato così gentile da riassumere la sua ideologia orrenda in 22 punti. Contenuti di approfondimento Si parla di: Il futuro oscuro di Palantir è molto diverso da quello promesso dall’IA: il manifesto in 22 punti. Il futuro oscuro di Palantir è molto diverso da quello promesso dall’IA: il manifesto in 22 puntiPalantir ha pubblicato un elenco di 22 punti che sembra il suo manifesto politico. Il futuro che dipinge per noi e per la Silicon Valley è molto più oscuro di quello che ci è stato promesso dal market ... fanpage.it Il futuro per Palantir, 22 comandamenti e la Repubblica tecnologicaLa repubblica tecnologica di Karp somiglia al manuale operativo di Palantir, pubblicato con vent'anni di ritardo. futuroprossimo.it