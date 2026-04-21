Lepore alle categorie | Presto un incontro Opposizioni all’attacco

Il politico ha annunciato che presto sarà organizzato un incontro con le categorie interessate. Nella sua comunicazione, ha spiegato che l’obiettivo principale è ridurre gli incidenti e che nella fase successiva saranno effettuati controlli più stringenti e interventi di riqualificazione. Le opposizioni hanno criticato la mancanza di dettagli e hanno chiesto chiarimenti sulle modalità e sui tempi delle azioni previste.

"Il nostro obiettivo è ridurre gli incidenti: nella fase due faremo i controlli e ci concentreremo sugli interventi di riqualificazione. Ci sono cento punti che mettiamo in sicurezza: assieme al cantiere del tram, queste cento zone permetteranno alla città di salvare vite e di andare più piano". Il sindaco Matteo Lepore ribadisce le ragioni della Città 30 e risponde alle categorie che chiedono un confronto: "Ci sarà un incontro, ma come abbiamo visto nessuno ha perso il posto di lavoro per la Città 30, quindi rassicuro tutti. Questo dibattito è un po’ strano, perché io so che i cittadini in tutti gli incontri chiedono che sotto casa loro le auto vadano più piano".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lepore alle categorie: "Presto un incontro". Opposizioni all’attacco Notizie correlate Sicurezza, si cercano gli sponsor. Presto l’accordo con le categorieCategorie a raccolta per trovare fondi utili al progetto Sicurezza 2026, cioè a incrementare il numero di guardie giurate sul territorio. Idonei, il centrodestra al loro fianco. Presto una legge in Calabria per tutte le categorieIl centrodestra non dimentica gli idonei dei concorsi, coloro che hanno superato una prova concorsuale pur non vincendola.