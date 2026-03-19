Sicurezza si cercano gli sponsor Presto l’accordo con le categorie

Le categorie stanno raccogliendo fondi per il progetto Sicurezza 2026, che mira ad aumentare il numero di guardie giurate presenti sul territorio. Si stanno cercando sponsor e si lavora a un accordo con le associazioni di settore per finanziare l’iniziativa. L’obiettivo è reperire risorse utili a rafforzare la presenza di personale di sicurezza nelle aree più sensibili.

Categorie a raccolta per trovare fondi utili al progetto Sicurezza 2026, cioè a incrementare il numero di guardie giurate sul territorio. Il sindaco Bruno Murzi e il vice Andrea Mazzoni hanno incontrato i rappresentanti delle realtà locali, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il presidio della sicurezza. La prossima settimana, alla presenza del comandante Andrea D’Uva e dell’assessore delegato alla polizia locale Massimo Lucchesi, verranno definiti nel dettaglio gli aspetti operativi del progetto per poi arrivare alla sottoscrizione di una dichiarazione di intenti che darà il via alla raccolta fondi per intercettare sponsor utli a aumentare il numero di vigilantes. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza, si cercano gli sponsor. Presto l’accordo con le categorie Articoli correlati Si cercano nuovi “sponsor” per le rotatorie di Carpi, riaperto il bando"Sponsorizzare" una rotatoria o un’area verde facendosi carico della manutenzione e, in cambio, avere la possibilità di farsi pubblicità esponendo il... Idonei, il centrodestra al loro fianco. Presto una legge in Calabria per tutte le categorieIl centrodestra non dimentica gli idonei dei concorsi, coloro che hanno superato una prova concorsuale pur non vincendola. 200 Common Verbs in English (To + Base Form) | Improve English Vocabulary Aggiornamenti e notizie su Sicurezza si cercano gli sponsor Presto... Discussioni sull' argomento Cerca di rubare sei chili di formaggio al supermercato ma viene pizzicata dall'addetto alla sicurezza: 51enne fermata e arrestata; Daspo e sicurezza negli stadi, Palazzo Spada detta le regole per attuare la prevenzione; Camere: sicurezza, farmaci a Nazionale, diritti politici a Stati; Franco Gabrielli, lo sbirro buono in cerca di futuro. Sassari, violazioni sulla sicurezza al Touch: il gip convalida il sequestro preventivo - facebook.com facebook Oggi celebriamo i 209 anni della fondazione della Polizia Penitenziaria: donne e uomini che ogni giorno portano avanti un compito delicato, tra difficoltà concrete e responsabilità, garantendo sicurezza e rispetto delle regole. A loro va il mio ringraziamento e q x.com