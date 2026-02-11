Il centrodestra si schiera al fianco degli idonei dei concorsi in Calabria. Presto arriverà una legge regionale per tutelare anche chi ha superato le prove, ma non ha ottenuto il posto. La proposta mira a riconoscere i diritti di queste persone, spesso in attesa da mesi o anni di una soluzione. Nei prossimi giorni, i partiti annunciano incontri e passi concreti per approvare la legge.

Il centrodestra non dimentica gli idonei dei concorsi, coloro che hanno superato una prova concorsuale pur non vincendola. A livello nazionale e anche a livello locale, con l’annuncio di una proposta di legge regionale che arriva dalla Calabria. L’impegno del governo nazionale. Il governo nazionale è in prima linea per tutelare gli idonei. Lo ha già fatto con le forze di polizia, facendo scorrere le graduatorie e assumendo centinaia di operatori delle forze dell’ordine. Lo sta facendo anche per dirimere le controversie invitando le pubbliche amministrazioni a privilegiare, appunto, chi è in graduatoria e aspetta da anni la giusta collocazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Idonei, il centrodestra al loro fianco. Presto una legge in Calabria per tutte le categorie

