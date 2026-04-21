L' episodio più complicato e politico di Il commissario Montalbano è Il giro di boa | stasera in tv Salvo entra in crisi profonda

Da amica.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando anche le certezze più solide cominciano a vacillare, un uomo può entrare in crisi. Per Salvo Montalbano quel momento arriva con Il giro di boa. Il primo episodio della quinta stagione di Il Commissario Montalbano torna in replica stasera a distanza di vent’anni dalla prima messa in onda. Ma l’episodio diretto da Alberto Sironi e sceneggiato dallo stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni e Salvatore De Mola non ha perso nulla della sua forza. Anzi. L’appuntamento con Luca Zingaretti nei panni del commissario di Vigàta e della sua squadra è stasera in tv alle 21.30 su Rai 1, con la possibilità di seguire la puntata anche in streaming in contemporanea su RaiPlay.🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - L'episodio più complicato e politico di "Il commissario Montalbano" è "Il giro di boa": stasera in tv Salvo entra in crisi profonda

IL COMMISSARIO MONTALBANO - LA RETE DI PROTEZIONE (2017) Promo tv RAI 1

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