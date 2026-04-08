Lepanto Marino calcio a 5 Cetroni | Questo gruppo può vincere anche le ultime cinque gare

La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 si avvicina alle ultime partite della stagione con la squadra pronta a scendere in campo. Sabato affronterà il Casal Bianco in una delle ultime cinque gare previste. Attualmente i ragazzi sono a sette punti dalla capolista, che ha perso una partita prima della sosta. L’allenatore ha dichiarato che il gruppo ha le potenzialità di vincere anche le ultime cinque sfide rimanenti.

Marino (Rm) – La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 è pronta per la volata finale. I ragazzi di mister Mauro Bardelloni sabato sfideranno il Casal Bianco per la quint’ultima gara di campionato: al momento la classifica li vede a 7 punti dalla capolista Unint, battuta prima della sosta, e a. 🔗 Leggi su Romatoday.it Lepanto Marino calcio a 5, Finamore: “Obiettivo è arrivare tra le prime quattro”Marino (Rm) – L’Under 17 regionale della Lepanto Marino calcio a 5 si prepara per il momento decisivo della stagione. Lepanto Marino (calcio a 5) il ds Bardelloni: “Bel successo con Parioli, avanti così”Marino (Rm) – La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 ha dovuto aspettare fino al 16 gennaio per fare la sua prima gara ufficiale nel nuovo anno. Lepanto Marino (calcio a 5) Cetroni: Questo gruppo può vincere anche le ultime cinque gareMarino (Rm) – La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 è pronta per la volata finale. I ragazzi di mister Mauro Bardelloni sabato sfideranno il Casal Bianco per la quint’ultima gara di campionato: a ... romatoday.it Lepanto Marino (calcio a 5) Leandri: Grande partita con l’Unint, dobbiamo fare filottoMarino (Rm) – La serie D della Lepanto Marino calcio a 5 ha mantenuto la promessa. Il gruppo marinese aveva promesso una grande partita nel big match contro la capolista Unint e così è stato: i castel ... romatoday.it