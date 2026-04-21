Leone ricorda Francesco | ha donato tanto alla Chiesa

Durante un viaggio in aereo tra l’Angola e la Guinea Equatoriale, un rappresentante di spicco ha ricordato il suo predecessore nel primo anniversario della sua scomparsa. Ha sottolineato come quest’ultimo abbia dedicato molto della propria vita e della propria presenza ai poveri, evidenziando il suo impegno e la sua vicinanza alla comunità. Le parole sono state pronunciate in un momento di riflessione e commemorazione.

Sul volo dall’Angola verso la Guinea Equatoriale Papa Leone XIV ha ricordato con affetto il suo predecessore nel giorno del primo anniversario della morte: “Ha donato tanto con la sua vita e la sua vicinanza ai poveri. Ha predicato il messaggio della misericordia”, ha sottolineato Leone. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Leone ricorda Francesco: ha donato tanto alla Chiesa Leone ricorda Francesco: ha donato tanto alla Chiesa Notizie correlate Papa Francesco, Leone XIV: "Ha donato tanto alla Chiesa promuovendo la fratellanza"“Vorrei ricordare in questo primo anniversario della sua morte Papa Francesco, che ha lasciato, ha donato tanto alla Chiesa, con la sua vita, la sua... Papa Leone XIV ricorda Francesco al Regina Caeli, applausi in Piazza San Pietro(LaPresse) Durante il Regina Caeli, Papa Leone XIV ha ricordato “con particolare affetto” Papa Francesco, che “proprio il Lunedì dell’Angelo dello... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Papa Francesco, a un anno dalla morte il ricordo di Leone XIV; Leone XIV arrivato in Guinea Equatoriale, in volo il ricordo di Papa Francesco; Urbi et Orbi, il Papa: Chi ha le armi, le deponga. L'11 aprile veglia di pace a San Pietro; Leone, 'come Francesco dico no ad una economia che uccide'. Leone XIV ricorda Papa Francesco: Ha contagiato il cuore di tanta gentePapa Leone XIV ricorda Papa Francesco a un anno dalla sua morte: Il suo magistero è stato vissuto da discepolo-missionario, come amava dire. È rimasto discepolo del Signore, fedele al suo Battesimo e ... msn.com Leone XIV: 'Come Francesco dico no ad una economia che uccide'Tweet del Papa a un anno dalla morte di Bergoglio. 'Raccogliamo la sua eredità promuovendo la fratellanza' (ANSA) ... ansa.it Leone XIV ricorda Papa Francesco a un anno dalla morte: “Ha contagiato il cuore di tanta gente”. Approfondisci qui - facebook.com facebook Leone ricorda Francesco: ha donato tanto ed è stato un dono per la Chiesa e il mondo - Vatican News x.com