Day after day la canzone inedita del secondo rilascio ufficiale della serie animata Questo è papà

A Messina durante l'evento socio-culturale, organizzato dai membri locali del Movimento Centralità Familiare di Sabato 7 Febbraio 2026, verrà presentata una breve anteprima ufficiale al pubblico C’è un filo sottile che unisce parole, musica e immagini e che giorno dopo giorno o “day after day” costruisce immaginari capaci di parlare a generazioni diverse. È su questo filo che si muove la nuova canzone inedita legata al secondo rilascio ufficiale della serie animata tratta dall’omonimo libro “Questo è papà”, firmato da Davide Vinciprova, Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

