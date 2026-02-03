A Messina durante l'evento socio-culturale, organizzato dai membri locali del Movimento Centralità Familiare di Sabato 7 Febbraio 2026, verrà presentata una breve anteprima ufficiale al pubblico C’è un filo sottile che unisce parole, musica e immagini e che giorno dopo giorno o “day after day” costruisce immaginari capaci di parlare a generazioni diverse. È su questo filo che si muove la nuova canzone inedita legata al secondo rilascio ufficiale della serie animata tratta dall’omonimo libro “Questo è papà”, firmato da Davide Vinciprova, Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Questo è papà

È stata rilasciata la prima anticipazione della serie animata “Questo è papà”, tratta dal libro di Davide Vinciprova, Presidente del Movimento Centralità Familiare.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Damiano Caddeo canta il suo inedito “Punto” | X Factor 2025 Audizioni 1

Ultime notizie su Questo è papà

Argomenti discussi: day after day. la canzone inedita del secondo rilascio ufficiale della serie animata questo è papà; The Day After San Valentino; PlanRadar a Klimahouse 2026; Nel day after della bagarre in aula, con la maggioranza e la sindaca che hanno abbandonato l’aula, Silvia Salis torna a parlare di quanto è accaduto (come mostrato dal video): È stato superato il limite, li abbiamo lasciti da soli con la loro ignoranza, perché è.

Raccontato in forma di autoritratto e flusso di coscienza, Day After Day di Phaidon svela il processo creativo di uno dei nomi più celebri del design«Fotografo quotidianamente, con il cellulare, i miei disegni, le mie opere, la luce nello studio, un oggetto che abbiamo progettato diversi anni fa avvistato nella vetrina di un negozio, le nostre ... living.corriere.it

Addio Lio Bar, the day after. La notizia della chiusura del locale sulle rotaie, detonata come un fulmine a ciel sereno, è come se avesse reso all’istante la città più vuota, più silenziosa, orfana del suo tempio sconsacrato by night per elezione. Trentatré anni di o - facebook.com facebook

DAY AFTER TACCIVOSTRA Inizio così perché è stata la prima parola detta al termine di #PanathinaikosRoma Una partita che in condizioni normali sarebbe finita probabilmente al 30', l' #AsRoma ha deciso di complicarsela maledettamente Approc x.com