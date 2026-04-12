Trovato ennesimo ordigno ad Eboli durante le operazioni di disinnesco in corso | nessuna interferenza con il Bomba day

A Eboli è stato rinvenuto un nuovo ordigno bellico in località Boscariello, mentre le operazioni di disinnesco delle bombe già trovate continuavano. Un cittadino ha segnalato il ritrovamento di un proiettile di contraerea in un terreno privato. Le autorità sono intervenute per verificare e disinnescare l’oggetto, senza che si siano verificati problemi durante le operazioni. La zona interessata rimane sotto controllo.

Nuovo ordigno bellico ritrovato a Eboli: un cittadino, durante le operazioni di disinnesco delle altre due bombe di oggi, ha notato quello che sembrerebbe essere un proiettile di contraerea in un terreno privato, in località Boscariello. Sul luogo, i Carabinieri al comando del Capitano Greta.🔗 Leggi su Salernotoday.it Bomba nel cantiere: a Empoli scatta la zona rossa per il disinnesco. Tutte le operazioniEmpoli, 18 gennaio 2026 – Empoli ha vissuto l grande evento: il disinnesco della bomba, la seconda riaffiorata dal cantiere del nuovo teatro il... Trovato un altro ordigno bellico ad Eboli, in un cantiere: area delimitataE' stato trovato un altro ordigno bellico in un cantiere nella zona industriale di Eboli, a poca distanza dall’A2 del Mediterraneo, a Serracapilli.