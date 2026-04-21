A Corsico si è verificata un’altra rissa nel centro della città, attirando l’attenzione sui social network. In risposta all’episodio, il sindaco ha firmato un’ordinanza restrittiva che prevede la chiusura dei market etnici alle 20, come già avvenuto lo scorso anno a Rozzano. La misura mira a contenere situazioni di tensione in zona e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Corsico (Milano) – Ennesima rissa a Corsico in centro. Le immagini girano sul web e i l sindaco Ventura interviene annunciando un’ordinanza restrittiva, come è successo a Rozzano nella scorsa estate, con chiusura dei market etnici alle 20. Ma invita anche a non strumentalizzare certi episodi politicamente. “Al fine di evitare episodi di degrado notturno e con l’obiettivo di garantire il decoro urbano e la quiete pubblica, è stata emessa un’ordinanza sindacale con le seguenti prescrizioni, dalle ore 20 alle ore 6” - spiega il sindaco di Corsico Stefano Ventura -. L’ordinanza è operativa da domenica sera e prevede il divieto di consumo all’aperto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ennesima rissa, paura a Corsico: scatta l’ordinanza

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