Ennesima rissa in via Bovara in un pomeriggio di tensione

Nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, via Bovara è stata teatro di un'ulteriore rissa, mentre le forze dell'ordine sono intervenute in diversi punti della città a causa di tensioni crescenti. La situazione ha richiesto l'intervento immediato delle forze di polizia, che hanno gestito più episodi nel breve arco di tempo. La giornata si è conclusa con interventi di sicurezza in più zone urbane.

Il pomeriggio di lunedì 2 marzo è stato segnato da un clima di alta tensione in tutta la città, con le forze dell'ordine impegnate su più fronti nel giro di poche ore. Poco prima delle 14.45 una rissa ha coinvolto cinque persone in via Bovara, nel centro di Lecco.