Energia verde in crescita | in Cina oltre il 60% della potenza elettrica proviene da fonti rinnovabili

In Cina, più del 60% dell’energia elettrica viene da fonti rinnovabili. Questo dato segna un passo importante per il paese, che ha investito molto nelle energie pulite negli ultimi anni. Le grandi centrali solari e eoliche si estendono in vaste aree, trasformando il panorama e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. La Cina punta a diventare leader mondiale nell’energia verde e sta già vedendo i risultati.

Nel cuore della Cina, dove il cielo si tinge di blu elettrico tra le vaste distese del deserto del Gobi e le montagne del Qinghai, si è compiuto un cambiamento epocale. Nel 2025, per la prima volta nella storia, oltre il 60% della capacità elettrica nazionale è alimentata da fonti. Un numero che non è solo un traguardo tecnico, ma un segnale globale: il futuro dell'energia non è più solo un'aspirazione, è già realtà. A confermarlo, con tono quasi solenne, è stata la National Energy Administration, che ha reso noti i dati del sistema energetico cinese con una precisione che sembra uscita da un rapporto di scienziati del futuro.

