Nel 2025, le fonti di energia rinnovabile hanno superato il carbone come principale generatore di elettricità nel mondo. Questa svolta rappresenta un cambiamento significativo nella produzione di energia a livello globale, segnando un punto di svolta nel settore. L'aumento dell’uso di fonti solari e altre rinnovabili ha portato a una nuova configurazione nel mix energetico internazionale, con effetti che si fanno sentire a livello di produzione e consumo di energia.

Il 2025 ha segnato un punto di non ritorno per il sistema energetico globale: le fonti hanno superato il carbone come principale produttore di elettricità al mondo. Secondo i dati del thinktank Ember, la quota di energia prodotta tramite combustibili fossili è scesa dello 0,2% nell’ultimo anno, un calo strutturale dovuto alla transizione verso il pulito e non a crisi economiche o shock temporanei. Il sorpasso è avvenuto in modo netto. Per la prima volta dal 1919, la quota di potenza derivante dal carbone è risultata inferiore a quella delle energie. Il solare ha guidato questa corsa, registrando una crescita del 30% su base annua e coprendo da solo il 75% dell’incremento della domanda elettrica mondiale nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio carbone: il boom del solare rivoluziona l’energia mondiale

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