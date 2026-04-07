Panucci | Le ultime volte che l’Inter è stata padrone del suo destino ha buttato lo scudetto

La corsa allo scudetto entra nella sua fase più cruciale, e la serata di ieri ha contribuito a chiarire meglio lo scenario. Le dichiarazioni di un ex calciatore riguardo alle prestazioni dell’Inter nelle ultime stagioni hanno attirato l’attenzione, sottolineando come, nelle occasioni in cui la squadra è stata in grado di controllare il proprio destino, non sia riuscita a portare a casa il titolo. La stagione si avvicina alle battute finali e le sfide rimanenti si fanno decisive.

La corsa allo Scudetto entra nella fase decisiva e la serata di ieri ha chiarito ulteriormente lo scenario. Con la vittoria contro il Milan, il Napoli si è portato al secondo posto in classifica, restando l’unica squadra ancora in grado di tenere il passo dell’Inter. Nonostante questo, i nerazzurri restano nettamente favoriti nella lotta per il titolo. Il vantaggio di sette punti quando mancano sette giornate alla fine del campionato rappresenta un margine importante, soprattutto considerando il numero limitato di partite ancora da disputare. Il tema della corsa Scudetto è stato affrontato anche nel corso della trasmissione Pressing, in onda sui canali Mediaset. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Allegri: «L’Inter ha il destino nelle mani per lo Scudetto, noi per la Champions. Poi quando lo dirà la matematica»di Redazione Inter News 24Allegri in conferenza stampa ha parlato della corsa Scudetto e anche della lotta Champions alla vigilia di Milan Torino... Caressa su YouTube: «Inter, l’Europa è stata un sacrificio per lo scudetto. Chivu ha scelto l’Italia perchè…»Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del... Argomenti più discussi: Pressing: Panucci: Le ultime volte che l'Inter è stata padrona del suo destino... ha buttato lo scudetto Video; Edizione ore 13.05 del 4 aprile; La moviola di Inter-Roma: manca un rigore per l'Inter?; Export e crisi energetica: Pechino sorride e vende le sue auto.