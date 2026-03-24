CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.30 E 13.30 10.02 Errore di linea per il francese che passa tra i due pali sotto al telo della porta. 10.01 Partito Thibaut Favrot. 10.01 Grammel è undicesimo a 1.98 10.00 Dopo metà gara il tedesco ha un ritardo di 1.18 10.00 Partito Anton Grammel. 9.59 Fuori il francese che si fa sorprendere da un dosso sul ripido 9.58 Partito Alban Elezi Cannaferina. 9.58 Zubcic è sedicesimo a 2.56. Rimane in ultima posizione Vinatzer. 9.57 Dopo metà gara il croato ha un ritardo di 1.41 9.57 Partito Filip Zubcic. 9.56 Tredicesimo tempo per Pinturault a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen padrone del proprio destino, attesa per Franzoni

Articoli correlati

LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen al comando, Odermatt fuoriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.

LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Odermatt e Pinheiro si giocano il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10.

Tutti gli aggiornamenti su Pinheiro Braathen

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Odermatt e Pinheiro si giocano il trofeo; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante maschile e slalom femminile Lillehammer, startlist, streaming; LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin-Aicher, si decide tutto. C’è Anna Trocker; Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma giganti e slalom, orari, tv, streaming.

Diretta gigante maschile Hafjell | Streaming video Rai Due: duello Odermatt-Pinheiro (CdM sci, 24 marzo 2026)Diretta gigante maschile Hafjell streaming video Rai Due: Marco Odermatt difende 48 punti su Lucas Pinheiro Braathen per la vittoria della coppetta. ilsussidiario.net

Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile a Lillehammer: risultato in direttaLeggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile a Lillehammer: risultato in diretta ... sport.sky.it

Dopo la Medaglia d’Oro conquistata per i colori del Brasile nello Slalom Gigante delle Olimpiadi Miano Cortina 2026 sabato scorso in Coppa del Mondo ha vinto anche a Kranjska Gora!! Lucas Pinheiro Braathen, atleta straordinario che abbiamo avuto il piace facebook

A Kranjska Gora, c'è Atle Lie McGrath al comando della prima manche dello slalom speciale Alle spalle del norvegese troviamo Lucas Pinheiro Braathen (+0.17) e Armand Marchant (+0.55) #SciAlpino #AlpineSkiing #FISAlpine #WinterSport #KranjskaG x.com