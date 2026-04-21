Leishmaniosi nel cane in Italia | la prevenzione è fondamentale in primavera | inizia il periodo più delicato dell’anno

Con l’arrivo della primavera, torna il rischio di leishmaniosi nei cani, una malattia trasmessa dai flebotomi. Questi insetti sono più attivi tra la primavera e l’autunno e si trovano ormai in tutto il territorio nazionale. La prevenzione diventa quindi un’azione fondamentale per tutelare la salute degli animali domestici in questa stagione.

Inizia il periodo dell'anno in cui la prevenzione sui cani per la leishmaniosi è fondamentale. Si tratta di una malattia trasmessa dai flebotomi, attivi soprattutto da primavera all’autunno e ormai diffusi in tutta Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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