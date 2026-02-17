LIVE Italia-Svizzera 0-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | inizia il terzo periodo
La partita Italia contro Svizzera, disputata alle Olimpiadi di ghiaccio, si conclude con un risultato di 0-2 a favore degli svizzeri. La squadra elvetica ha segnato il secondo gol proprio all'inizio del terzo periodo, sfruttando un errore difensivo degli italiani. I giocatori svizzeri sono entrati in campo con determinazione, cercando di chiudere la partita. La tensione si fa sentire mentre i tifosi attendono la ripresa del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20.00 Si riparte. La Svizzera vince il primo ingaggio del terzo periodo. TERZO PERIODO 13.56 Le nazionali rientrano sul ghiaccio. 13.55 Ricordiamo che chi vincerà questa sfida tra Italia e Svizzera affronterà la Finlandia nei quarti di finale. 13.50 Il bilancio dei tiri nello specchio del secondo periodo è di 14-10 per la Svizzera. Numeri decisamente migliori dopo il 18-2 dei primi 20 minuti. 13.45 L’Italia ha alzato il livello in questo secondo periodo, creando maggiori problemi a Genoni, che ha sempre risposto presente. Dall’altra parte gli azzurri hanno concesso qualche ripartenza in più alla Svizzera, che però si è dovuta sempre arrendere contro uno straordinario Clara. 🔗 Leggi su Oasport.it
