Serie D Tuttocuoio ancora una sconfitta Manca solo l’aritmetica per la retrocessione

Il Tuttocuoio ha subito un'altra sconfitta nella 27ª giornata di Serie D, perdendo 4-0 in casa contro il Pro Palazzolo. La partita si è giocata al Neri di Castelfiorentino. La squadra si trova ormai molto vicina alla retrocessione, con l'aritmetica che manca poco per confermarla. La stagione prosegue con risultati difficili e senza vittorie recenti.

Ancora una sconfitta per il Tuttocuoio, battuto 4-0 in casa (ma si è giocato al Neri di Castelfiorentino) dal Pro Palazzolo nella 27a giornata di Serie D. Per la squadra di Firicano la partita è durata pochissimo, perché dopo appena 7 minuti si trovava già sotto di due reti e dopo 19 minuti di altre due. Tutte segnate dallo stesso giocatore, il 27enne Anthony Minesso, ieri imprendibile. Con la sfida già indirizzata, il resto è stato pura accademia, con i pontaegolesi che restano così ultimi con 7 punti (nessuna vittoria all’attivo) e a sette giornate dal termine attendono ormai solo l’aritmetica certezza del ritorno in Eccellenza dopo due stagioni di Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Tuttocuoio, ancora una sconfitta. Manca solo l’aritmetica per la retrocessione Articoli correlati Basket maschile Serie B. Seconda sconfitta di fila per la Computer Gross. Nel momento clou manca la giusta luciditàCrocetta Torino 73 Use Empoli 67 DON BOSCO CROCETTA TORINO: Villar 23, Perez 13, Ciano 14, Hida 3, Cellino 6, Minnucci 8, Rosso 2, Percoco 4, Zelati,... SERIE D. Tuttocuoio in casa. Situazione disperataOtto partite da giocare, ossia 24 punti a disposizione per tentare una rimonta ai limiti dell’impossibile. Contenuti utili per approfondire Serie D Tuttocuoio ancora una sconfitta... Temi più discussi: Tabellino partita Tuttocuoio 1957 vs Sasso Marconi; Correggese-Piacenza: 1-3, sblocca Sbardella poi ancora una doppietta di Mustacchio; Tabellino partita Rovato Vertovese vs Tuttocuoio 1957; Tabellino partita FC Pistoiese vs Tuttocuoio 1957. Serie D. Tuttocuoio, ancora una sconfitta. Manca solo l’aritmetica per la retrocessioneAncora una sconfitta per il Tuttocuoio, battuto 4-0 in casa (ma si è giocato al Neri di Castelfiorentino) dal Pro Palazzolo nella 27a giornata di Serie D. Per la squadra di Firicano la partita è ... sport.quotidiano.net Il Piacenza torna alla vittoria: poker al TuttocuoioSERIE D - 26^ GIORNATA PIACENZA - TUTTOCUOIO 4-0 (19', 32' Mustacchio, 74' Manuzzi, 87' Campagna) Torna alla vittoria il Piacenza, che supera per 4-0 al ... piacenzasera.it La nuova serie d’animazione in otto puntate “The Fairy Tales: le fiabe le raccontiamo noi”, in prima visione da lunedì 16 marzo alle 12.25 su Rai Yoyo. Il format fa parte del programma ufficiale GO!2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura, e - facebook.com facebook Lazio-Milan 1-0, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com