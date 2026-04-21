Legnano centro commerciale verso l’apertura | modifica alla convenzione approvata

A Legnano, le autorità hanno approvato una modifica alla convenzione per l’apertura di un nuovo centro commerciale. La questione è considerata risolta, anche se non sono stati ancora definiti i tempi per l’apertura ufficiale. La decisione è stata comunicata dopo una valutazione delle pratiche e delle normative in vigore, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Legnano – Questione chiusa, ma non ancora sufficiente per giustificare l’immediata apertura dell’ esercizio commerciale Famila di viale Cadorna a Legnano: “ bloccato ” da una procedura burocratica errata quando era già stata annunciata l’apertura al pubblico, infatti, l’operatore con la modifica della convenzione approvata nei giorni scorsi potrà procedere con la richiesta di sanatoria che permetterà di arrivare, infine, ad aprire le porte al pubblico. Il passo avanti. È stata l’Amministrazione legnanese ad annunciare il passo avanti compiuto per sbloccare la situazione del piano attuativo viale Cadornavia del Fante nel quartiere Canazza, che prevede l’insediamento della media struttura di vendita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, centro commerciale verso l’apertura: modifica alla convenzione approvata Notizie correlate Convenzione tra Teramo e Montorio al Vomano approvata in Consiglio.Il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato in seduta oggi il protocollo per una convenzione tra i comuni di Teramo e Montorio al Vomano, in vista... I cani randagi di Lecco restano a Erba: convenzione approvataCi sono cani lecchesi che vivono nel canile rifugio di Erba, in provincia di Como, da quasi un decennio. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Legnano, centro commerciale verso l’apertura: modifica alla convenzione approvata; Vetrine vuote, sicurezza, viabilità e mercato: le proposte dei candidati sindaco a Legnano per il commercio; Commercio, sicurezza e viabilità. Candidati a confronto a Legnano; Primo confronto fra i candidati sindaci di Legnano. Sotto la lente commercio e sicurezza. Legnano, centro commerciale verso l’apertura: modifica alla convenzione approvataLegnano, passo avanti per risolvere la situazione del Famila al rione Canazza. La nuova attività era stata bloccata da una procedura burocratica errata ... ilgiorno.it Che vergogna, perfino per Casapound. Un manifesto esposto a Legnano, in piazza San Magno: offensivo, inaccettabile e che vorrebbe riportare l'Italia indietro nel tempo. Però la storia non si può portare indietro: il cammino per combattere e superare la societ - facebook.com facebook