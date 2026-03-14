I cani randagi di Lecco restano a Erba | convenzione approvata

Un accordo tra le autorità ha stabilito che i cani randagi di Lecco continueranno a trovarsi nel rifugio di Erba, in provincia di Como. Questi animali, molti dei quali sono nel canile da quasi dieci anni, rimarranno sotto la gestione di questa struttura. La convenzione è stata approvata senza ulteriori modifiche o contestazioni.

Ci sono cani lecchesi che vivono nel canile rifugio di Erba, in provincia di Como, da quasi un decennio. Speck, meticcio maschio, è entrato nella struttura di via Luciano Manara nel giugno del 2016. Limone dal 2018, Marlena addirittura dal 2013. Non sono storie di abbandono recente: sono il ritratto di un sistema di gestione del randagismo che, tra convenzioni in scadenza, strutture al limite della capienza e cambi di gestione, fatica a trovare soluzioni definitive. Il consiglio comunale di Lecco ha approvato lo scorso 23 febbraio — con 19 voti favorevoli e un solo astenuto, il consigliere Boscagli — la nuova convenzione con il Comune di Erba per il servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione dei cani provenienti dal territorio lecchese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Morte a Catania: non omicidio, ma morsi di cani randagiUn nuovo scenario giudiziario si sta delineando per la morte di Elisabeta Boldijar, trovata senza vita in un edificio abbandonato di Catania.

Convenzione tra Teramo e Montorio al Vomano approvata in Consiglio.Il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato in seduta oggi il protocollo per una convenzione tra i comuni di Teramo e Montorio al Vomano, in vista...

Aggiornamenti e notizie su I cani randagi di Lecco restano a Erba...

A Torre del Greco i cani randagi saranno sterilizzati: nascono i cani di quartiereIl sindaco di Torre del Greco, nella provincia di Napoli, con un’apposita ordinanza ha istituito i cani di quartiere: i randagi saranno sterilizzati. Una misura per combattere il randagismo. Una ... fanpage.it

Perché i cani randagi ci seguono per strada?Non capita in tutto il Paese ma succede ancora e spesso in centro Italia e soprattutto al Meridione di incontrare cani liberi. Accade anche in gran parte dei paesi del Sud del mondo di imbattersi in ... fanpage.it